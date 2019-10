Pasewalk

Am Dienstagabend fand eine Frau im Wald bei Rothemühl ca. 40 Pakete und Briefe, die illegal entsorgt wurden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen der Verletzung des Briefgeheimnisses und steht in engem Kontakt zur Post. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Post steht unter Verdacht.

In den letzten Wochen gab es mehrere Fälle von entsorgten Paketen und Briefen. Anfang Oktober fand eine Frau mehrere nicht zugestellte Kataloge, am 9. Oktober wurden auf dem Gelände einer Agrarfirma zwischen Klein Luckow und Blumenhagen mehrere Pakete entdeckt, die teilweise geöffnet waren. Am 11. Oktober wurden Pakete im Schilf in Fahrenwalde gefunden.

Die Polizei sucht Zeugen

Wer Beobachtungen oder Hinweise zu einem der Fälle hat oder illegal entsorgte Pakete oder Briefe findet, kann sich bei der Polizei in Pasewalk melden (039 73 / 22 00).

Von OZ