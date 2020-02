CDU-Schützenhilfe für Amthor: Merz kommt zum Heringsessen nach MV

Ueckermünde

Beim Ringen um den Landesvorsitz der CDU fährt Philipp Amthor ( CDU) große Geschütze auf: Zum traditionellen Heringsessen der CDU in Ueckermünde am 24. Februar werde der frühere CDU-Fraktionschef im Bundestag Friedrich Merz als Gast erwartet, erklärt Amthor gegenüber der OZ. Merz gilt innerhalb der Union als möglicher Kanzlerkandidat.

Merz’ Auftritt exakt während Amthors Wahlkampf zum neuen CDU-Landesvorsitzenden dürfte kein Zufall sein. „Dass Friedrich Merz in dieser Zeit kommt, ist ein guter Zug von ihm“, so Amthor. Es gebe seit Langem Interesse in der Ueckermünder CDU an Merz’ Arbeit. Das Heringsessens sei das 19. seiner Art. Ursprünglich sei der frühere und umstrittene Präsident des Bundesverfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, ein Merkel-Kritiker, als Gast vorgesehen gewesen.

Amthor : „Guter Zug von Friedrich Merz “

Amthor hat wie Landesjustizministerin Katy Hoffmeister (46) aus Bad Doberan die Kandidatur um den CDU-Landesvorsitz erklärt, nachdem Vincent Kokert seinen Rückzug erklärte. In der CDU wird dies nicht nur als „Vorpommern gegen Mecklenburg“, sondern vor allem auch als Richtungsentscheidung bewertet.

Hoffmeister gilt als liberal und mit der SPD kompatibler, Amthor dagegen gehört dem Konservativen Kreis der Landes-CDU an. Am 22. Februar will der CDU-Landesvorstand über die Wahlformalitäten entscheiden. Denkbar sei ein CDU-Landesparteitag noch im März, ist zu hören.

Kommt AKK tatsächlich nach Demmin?

Amthor gibt sich offensiv: „Wir wollen die Staatskanzlei von der SPD zurückerobern. Wir müssen wieder in die Vorhandposition kommen.“ Zunächst aber gehe es um den CDU-Landesvorsitz. Ob er Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) herausfordern möchte, lässt Amthor nun offen: „Jetzt geht es zunächst um die Partei.“

Unterdessen geht die Landes-CDU immer noch davon aus, dass die scheidende CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer beim Politischen Aschermittwoch am 26. Februar in Demmin dabei sein wird. Nachdem AKK ihren Rückzug für den Sommer angekündigt hat, läuft innerhalb der Partei eine Debatte, ob sie nicht schneller weichen müsse. Man rechne damit, dass Kramp-Karrenbauer ihre Zusage halten wird, so Generalsekretär Wolfgang Waldmüller. Innerhalb der Partei gibt es daran aber auch Zweifel. Ein Redner der Landes-CDU steht indes noch nicht fest – da Kokert ja ausscheidet.

Mehr zum Thema

Von Frank Pubantz