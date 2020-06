Corona-Maßnahmen: Polizei löst Feier mit 66 Personen in Löcknitz auf

Löcknitz

Am Samstag hat die Polizei eine Familienfeier in Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) aufgrund der 5. Corona-Übergangs-Landesverordnung MV beendet. Nach Angaben der Polizei, war die Veranstaltung auf dem Gelände eines Imbiss in der Pasewalker Straße für 30 teilnehmende Personen zugelassen.

Die Veranstalter sollten eine Gästeliste mit vollständigen Namen, Adressen sowie auch Telefonnummern der Teilnehmenden führen. Die Polizei bemerkte, dass sich auf dem Grundstück mehr als 30 Personen befanden. Daraufhin verlangten die Beamten die Anwesenheitsliste. Da diese nicht vollständig war, hat die Polizei die Identität von alle anwesenden Personen festgestellt.

66 Personen auf dem Grundstück

Dabei wurden die Beamten beleidigt. Es befanden sich 66 Personen auf dem Gelände. Die Polizei forderte, die Personenzahl zu reduzieren. Da die Auflagen auch nach dem Gespräch nicht eingehalten wurden, haben die Beamten die Feier frühzeitig beendet.

Neben der Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Übergangs-Landesverordnung MV und der Beleidung eines Polizeibeamten wurde eine Anzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss aufgenommen. Ein Teilnehmer der Feier war stark alkoholisiert weggefahren.

