Corona-Schutz? Fernfahrer aus MV kritisiert Zustände auf Schweden-Fähren

Rostock

Er sollte mit einem fremden Menschen in einer engen Kabine übernachten – und das trotz der immer noch bestehenden Corona-Gefahr: Lkw-Fahrer Christian Radebold ist entsetzt, als er diese Nachricht erfährt. Der 49-Jährige aus Eggesin (Kreis Vorpommern-Greifswald) ist seit Jahren beruflich für das Rügener Logistikunternehmen DS Logistik unterwegs. In der Nacht zu Montag sollte er mit seinem Laster mit der Schwedenfähre der Lübecker Reederei TT-Line von Rostock nach Trelleborg übersetzen – und wurde mit für ihn schockierenden Umständen konfrontiert.

„Ich hatte wegen einer Umbuchung nachgefragt. Ich wollte meinen Sohn mit auf die Tour nehmen“, erklärt der Berufskraftfahrer die Hintergründe. „Da wurde mir gesagt, dass ich mir bei der etwa siebeneinhalb Stunden dauernden Überfahrt eine Zweierkabine mit einem anderen, mir fremden Lkw-Fahrer teilen soll.“

Dass auf den Fähren nicht viel Platz ist und sich bis zu vier Fernfahrer, die teilweise nicht einmal dieselbe Sprache sprechen, eine Kabine teilen, weiß Christian Radebold aus Erfahrung. „Aber das diese gängige Praxis auch zu Corona-Zeiten weiter umgesetzt wird, finde ich ein Unding. Wir haben schließlich keine Wahl und sind für den Job auf die Überfahrten angewiesen“.

„Soll ich beim Schlafen eine Atemschutzmaske aufbehalten?“

Viel Platz ist in den Kabinen nicht: Ein Doppelstock-Bett und eine Duschkabine lassen nur Platz für einen schmalen Durchgang. Den Sicherheitsabstand von 1,50 Meter einzuhalten, ist quasi unmöglich. Außerdem fragt sich der 49-Jährige: „Soll ich beim Schlafen eine Atemschutzmaske aufbehalten, um mich noch halbwegs zu schützen? Das kommt nicht infrage! Sind wir etwa Menschen zweiter Klasse, dass wir uns diesem Risiko aussetzen müssen?“.

Doppelstockbett und Duschkabine: In den Zweierkabinen der Schwedenfähre TT-Line von Rostock nach Trelleborg kann der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden. Quelle: privat

Die Lübecker Reederei TT-Line teilt auf OZ-Nachfrage mit, dass die Lkw-Fahrer-Kabinen fest zugeteilt sind. „Wann immer möglich werden die Fahrerkabinen jedoch einzeln belegt. Das ist auf den Morgen- und Nachmittagsabfahrten immer der Fall. Auf Abendabfahrten ist dies auch fast immer gewährleistet“, sagt Gudrun Köhler vom PR-Team.

Doppelbelegung an starken Rückreisewochenenden

Nur auf einigen sehr wenigen Abfahrten, zum Beispiel an einem sehr starken Rückreisewochenende in der Hochsaison, müssten einige Kabinen auch mit zwei Fahrern belegt werden. Dabei werde darauf geachtet, dass vorzugsweise Mitarbeiter einer Firma beziehungsweise Nationalität in einem Zimmer sind, erklärt die Pressesprecherin weiter. „Des Weiteren ist es natürlich möglich, im Vorwege eine Einzelkabine zu reservieren“, betont sie.

Für Christian Radebold sind diese Aussagen eine Farce. „Mir wurde gesagt, dass wenn ich nicht mit der Doppelbelegung zufrieden bin, müsse ich eben mit einer anderen Fährgesellschaft fahren. Nur als Lkw-Fahrer kann ich das nicht selbst entscheiden“, sagt der 49-Jährige. Und fügt hinzu: „TT-Line nimmt die Verbreitung des Coronavirus in Kauf“. Er ist der Meinung, dass es nur Einzelbelegungen geben dürfen, auch wenn dadurch natürlich der Profit des Unternehmens sinken würde.

Passagierverkehr angezogen – aber unter Vorjahresniveau

Die Auslastung der Schwedenfähren sei in diesem Jahr aufgrund der Reiserestriktionen insgesamt merklich schwächer, heißt es weiter von der Reederei. „Dies betraf insbesondere die Monate Juni und Juli. Im August hat der Passagierverkehr erfreulicherweise angezogen aber liegt dennoch deutlich unter Vorjahr“, so Gudrun Köhler.

Die Fähre TT-Line Nils Holgersson in Warnemünde. Die Ro-Pax Fähre gehört zu den modernsten Fähren im Ostseeraum. Sie bietet all möglichen Komfort und wurde nach einem schwedischen Buchklassiker benannt. Quelle: Norbert Fellechner

Die Reederei beruft sich zudem auf ihr Hygienekonzept. Das beinhaltet zum Beispiel, dass die Passagiere Masken in den öffentlichen Bereichen tragen, Desinfektionsmittel nutzen und einen Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen einhalten sollen. Lkw-Fahrer würden zusätzlich einen Informationsflyer zum entsprechenden Verhalten an Bord erhalten, wie genau das aber über Nacht beim Schlafen aussehen soll, dazu hält sich TT-Line bedeckt.

Fernfahrer werden weniger an Grenzen kontrolliert

Christian Radebold hat einen solche Flyer nicht erhalten und kein Verständnis für das Vorgehen des Fährunternehmens: „TT-Line wirbt damit, dass die Sicherheit ihrer Passagiere an erster Stelle steht und warnt, stets achtsam zu sein. Wie kann dann so etwas sein?“, fragt er. Dabei sollten seiner Meinung nach gerade bei Berufskraftfahrern strengere Regeln gelten. „Um den Güterverkehr nicht zu behindern, finden nämlich bei den Lkw-Fahrern an den Grenzen weniger Corona-Kontrollen statt“, betont er.

Auch in den Viererkabinen der Schwedenfähren von TT-Line ist nicht wirklich mehr Platz. Quelle: privat

Er selbst ist für seinen Arbeitgeber eher in Dänemark unterwegs, aber andere Kollegen würden regelmäßig diese Verbindung nach Schweden nutzen. Der 49-Jährige ist froh, dass er letztendlich seinen Sohn Justin noch mit in die ihm zugewiesene Kabine einbuchen konnte. Der andere Lkw-Fahrer muss dann in eine andere umgebucht worden sein, ist er sich sicher.

Von Ann-Christin Schneider