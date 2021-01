Rostock

Wie entwickeln sich die Coronazahlen in Mecklenburg-Vorpommern? Eine klare Tendenz zum Guten oder Schlechten ist auch aus dem Tagesbericht des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) vom Montag nicht zu erkennen. Die Behörde meldete 155 neue Ansteckungen – das sind 31 mehr als am Montag der Vorwoche. Hinzu kommen zwei Todesfälle.

Derzeit gelten Schätzungen des Robert-Koch-Instituts zufolge 3642 Personen als infiziert – 96 weniger als noch am Sonntag. 350 (+18) der Personen müssen im Krankenhaus behandelt werden, 87 (-1) auf einer Intensivstation.

Landkreis Vorpommern-Greifswald rutscht wieder unter 200

Die Sieben-Tages-Inzidenz (Fälle je 100.000 Einwohner in 7 Tagen) im Land sinkt leicht: um 2,7 auf 118,7. Damit ist Mecklenburg-Vorpommern inzwischen im bundesdeutschen Vergleich im Mittelfeld angekommen. Die durchschnittliche Inzidenz beträgt 134,4, am geringsten ist sie in Bremen und Schleswig-Holstein mit 86,6 beziehungsweise 88,7. Am schlimmsten wütete Corona zuletzt in Thüringen (274,2).

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald, der am Sonntag die Inzidenz von 200 überschritt und damit zum Hochrisikogebiet wurde, fällt der Wert wieder. Er liegt nach 69 weiteren Ansteckungen vom Montag bei 199,9.

Vergleichbar viele Neuansteckungen mit Sars-Cov-2 gab es im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Hier wurden 64 positive Testergebnisse registriert. Der Inzidenzwert bleibt allerdings auch hier unter der Marke von 200.

In den anderen Städten und Landkreisen wurden nur wenige Neuinfektionen gemeldet: im Landkreis Vorpommern-Rügen acht, im Landkreis Ludwigslust-Parchim und im Landkreis Rostock je fünf, im Landkreis Nordwestmecklenburg drei und in der Hansestadt Rostock eine. Für Schwerin werden im Lagus-Bericht keine neuen Infektionen ausgewiesen.

310 Corona-Tote seit Beginn der Pandemie

Die beiden Todesopfer vom Montag stammen aus Ludwigslust-Parchim und Vorpommern-Greifswald. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus in MV gestorben sind, liegt damit jetzt bei 310.

Von OZ