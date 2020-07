Drei Menschen bei Unfall auf A20 verletzt – zwei von ihnen schwer

Pasewalk

Bei einem Unfall auf der Autobahn 20 wurden am Donnerstagnachmittag drei Menschen verletzt – zwei von ihnen schwer.

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Pasewalk-Süd und Prenzlau-Ost. Ein 80-Jähriger Fahrer eines Opel geriet auf die Überholspur und kollidierte dort mit einem VW einer 21-Jährigen.

Opel überschlägt sich auf Autobahn

Nach dem seitlichen Zusammenstoß überschlug sich der Opel und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der VW geriet auf den Standstreifen, die Fahrerin konnte ihn noch abbremsen.

Die zwei Insassen des Opel wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Fahrer wurde in das Klinikum nach Neubrandenburg und die Beifahrerin mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Eberswalde eingeliefert. Die VW-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in das Klinikum Pasewalk gebracht.

Die Unfallstelle wurde für den Zeitraum von etwa 1,5 Stunden voll gesperrt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro.

Von RND/sal