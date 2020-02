Wegen zwei Schussattacken in Torgelow steht ein 24-Jähriger vor dem Landgericht Neubrandenburg. Er hat beide Taten gestanden. Einer der Fälle wird als versuchter Totschlag gewertet. Der 24-Jährige hat mit einer Gaspistole auf einen anderen Mann geschossen und diesen am Körper und am rechten Auge getroffen. Es ging um Schulden in Höhe von 180 Euro.