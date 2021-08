Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Ducherow bei Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind am Sonntag elf Menschen verletzt worden, darunter acht Kinder. Unter den Verletzten soll auch ein Säugling sein. Alle befanden sich in einer Wohnung, als sie von einem lauten Knall geweckt wurden.