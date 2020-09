Ducherow

Eine 46-jährige Frau ist beim Überqueren eines Bahnüberganges im Landkreis Vorpommern-Greifswald von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Die Polizei mutmaßt, dass die 46-Jährige die Schranken am Übergang in Ducherow ignoriert und den herannahenden Zug – ein Intercity-Zug der Deutschen Bahn – übersehen habe. Die einheimische Frau habe die Schienen in Höhe des Bahnüberganges zu Fuß überqueren wollen, so die Beamten am Dienstag. Sie wurde von der Bahn erfasst und tödlich verletzt.

Im Zug befanden sich keine Fahrgäste. Er war gerade auf dem Weg vom Bahnhof Stralsund nach Eberswalde. Der Lokführer wurde vor Ort gewechselt und die Überführungsfahrt nach einer vierstündigen Sperrung fortgesetzt.

Von dpa/mv/RND