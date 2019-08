Südvorpommern Kurioser Einsatz - Eggesin: Polizei rückt zu „größenwahnsinniger Ringelnatter“ aus Zu einem eher nicht alltäglichen Einsatz wurde die Polizei am Dienstag in Eggesin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gerufen. Eine Frau hatte beobachtet, wie eine Schlange eine Kröte zu verschlang. Als nächstes stehe womöglich ihr Hund auf der Speisekarte.

Eine Ringelnatter züngelt mit ihrer gespaltenen Zunge: Am Dienstag sorgte so ein Tier für einen Polizeieinsatz in Eggesin (Vorpommern-Greifswald). (Symbolfoto) Quelle: Roland Scheidemann / dpa