Einbruch bei Ahlbeck: Täter stehlen Werkzeug und Bargeld aus Wohnhaus

Gegensee

Unbekannte Täter sind am Mittwochnachmittag in ein Wohnhaus in Gegensee ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) eingebrochen. Der Polizei zufolge brachen sie gewaltsam in das Gebäude ein. Sie stahlen elektrisches Werkzeug im Wert von 2500 Euro und nahmen auch Bargeld mit.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben sich an das Polizeirevier in Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771-820, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Von OZ