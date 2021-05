Wolgast

In der Nacht zu Freitag sind Unbekannte in eine Arztpraxis in Wolgast eingebrochen und haben Unterlagen und Impfstoff gestohlen. Nach Angaben der Polizei sind die Täter zwischen Donnerstag 16.30 Uhr und Freitag um vier Uhr nachts in die Praxis auf dem Schiffbauerdamm eingebrochen. Dabei haben sie einen Schaden von etwa 1200 Euro verursacht. Die Täter haben sämtliche Unterlagen und Arzneimittel gestohlen, darunter auch zwei Impffläschchen des Impfstoffs Biontech.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei in Wolgast unter der Telefonnummer 03836 2520 oder über die Internetwache der Landespolizei MV melden.

Von OZ