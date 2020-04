Pomellen

Eine Million Euro werden derzeit in Mecklenburg-Vorpommern an der deutsch-polnischen Grenze wortwörtlich in den Sand gesetzt: Ein aufwendiger Zaun soll Wildschweine aus Polen aufhalten, die derzeit im Verdacht stehen, die Afrikanische Schweinepest zu verbreiten. Voraussichtlich Ende April 2020 sollen die neuen Wildzäune stehen, wie das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung mitteilte.

Seit Jahresbeginn bereiten die Mitarbeiter der Autobahnmeistereien die Freilegung der Trasse für die Zäune zu beiden Seiten der etwa 20 Kilometer langen Strecke an der Autobahn 11 vor. Dieser soll an der Autobahngrenze zu Polen, nahe Pomellen bis hin zur Grenze zu Brandenburg nahe der Radewitzer Heide, verlaufen.

Beschleunigung des Zaunbaus

Auf Wunsch des Landwirtschaftsministeriums wurde der Bau des Wildzauns veranlasst. Die ausführende Firma Zaunteam Uckermark aus Züsedom wurde kurzfristig damit beauftragt, den besonderen Wildschutzzaun zu errichten. Die Kosten trägt der Bund als Eigner der Autobahnen.

Das Vergabeverfahren wurde aufgrund der Dringlichkeit beschleunigt, denn die Seuche rückt näher. 150 Kilometer seien es zwar noch zwischen dem jüngsten ASP-Vorfall in Polen und MV (Stand Februar), so Backhaus.

Nachbarland Brandenburg bedroht

Dennoch ist auch unser Nachbarbundesland Brandenburg von der Seuche bedroht, was ein Einschleppen des Virus nach MV wahrscheinlicher macht. Am 27. März 2020 meldeten polnische Behörden den Fund eines mit der Afrikanischen Schweinepest verseuchten Wildschweins nur zehn Kilometer entfernt von der Grenze zu Sachsen und Brandenburg.

In Brandenburg gibt es den Wildschutzzaun an der Autobahn 11 bereits, mit einer Ausnahme von drei Kilometern in der Nähe der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern, an dem zurzeit gebaut wird. Dieser soll bis zum Ende des Jahres fertiggestellt werden.

Stabile Variante mit Stacheldraht unter der Erde

Um ein Unterbuddeln zu verhindern, wird diese besonders stabile Variante nicht nur 30 cm bis 40 cm tief in den Boden verlängert, sondern dort im Boden auch Stacheldraht verbaut, der an den Pfosten befestigt wird. „Da die Schweine oft sehr tief buddeln, wird der Pfosten auch einbetoniert“, so Dennis Loock, Junior-Geschäftsführer der Firma Zaunteam Uckermark. Einen normalen Wildschutzzaun würden die Tiere untergraben. „Hier geht man auf Nummer sicher“, meint Loock.

Diese Zäune bieten nicht nur einen Schutz vor der Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest, sondern sollen zudem Wildunfälle auf den Autobahnen reduzieren. Laut der Wildunfallstatistik 2018/2019 des Deutschen Jagdverbandes gab es in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 7850 Wildunfälle auf den Straßen. Brandenburg dagegen verzeichnete etwa 3000 Fälle weniger, allerdings mit deutlich mehr Schwarzwild.

Millionenschaden bei Verbreitung der Schweinepest

Sollte sich die Virusinfektion im Land verbreiten, könnte dies einen Millionenschaden bedeuten. Zwar sei die Schweinepest für den Menschen nicht ansteckend, für die Schweine ist sie allerdings meist tödlich. Dem Friedrich-Loeffler-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit zufolge, gab es im Jahr 2020 europaweit bisher bereits 5097 (Stand 21.04.20) ASP-Fälle bei Haus-und Wildschweinen.

In dem Fall, dass massenhaft Hausschweine mit dem Virus befallen sind, müssten diese getötet werden. Die Folge wäre weniger Fleisch in den Betrieben und somit auch für die Verbraucher. Diese müssten dann mit einem Preisanstieg rechnen. Auch in China ist die Schweinepest bereits ausgebrochen, was zu Preisexplosionen im Fleischhandel geführt hat.

Von Christopher Niemann und Gina Henning