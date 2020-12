Empfindliche Geldstrafe droht: Ermittlungen gegen 37-Jährigen wegen Böllerfund

Pasewalk/Westerstede

Weil er verbotene Böller nach Deutschland einführen wollte, muss sich ein 37-jähriger Mann aus Niedersachsen wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz verantworten. Wie ein Sprecher der Bundespolizei in Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) am Dienstag mitteilte, wurde bei einer Kontrolle auf der Bundesstraße 104 am Montag im Kofferraum 45 Fontänen und Raketen ohne Prüfzeichen, die auch „Kanonenschläge“ genannt werden, gefunden. Es war der erste größere illegale Fund sogenannter Polen-Böller im Nordosten an der Grenze im Dezember.

Böller in Polen das ganze Jahr zu kaufen

Dem Mann aus dem Kreis Ammerland drohe nun „eine empfindliche Geldstrafe“ sowie die Begleichung der Kosten für die schadlose Beseitigung der Böller. „Wegen der zusätzlichen Polizeikontrollen im Zuge der Corona-Krise halten sich einige Leute diesmal zurück“, sagte der Sprecher. Allerdings gebe es solche Böller in Polen, wo ein Teil der Märkte derzeit auch geschlossen sei, das ganze Jahr über. In Deutschland ist in vielen Bundesländern das Böllern zu Silvester auf öffentlichen Plätzen untersagt, auf privaten Grundstücken aber nicht.

