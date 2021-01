Enkeltrick in Pasewalk: 79-Jährige übergibt Geldboten 20 000 Euro

Pasewalk

Eine 79-jährige Seniorin aus Pasewalk ist auf einen Enkeltrick reingefallen und hat 20 000 Euro verloren. Wie die Polizei mitteilte, soll die Frau am Donnerstagvormittag einen Anruf von einer Frau Meier aus dem Polizeipräsidium bekommen haben.

Die falsche Polizistin teilte der Rentnerin mit, dass ihre Schwiegertochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und in Haft müsse. Kurze Zeit später soll sich eine Staatsanwältin namens Frau Bach bei der Frau gemeldet haben und eine Sofortzahlung von 20 000 Euro vorgeschlagen haben, damit die Schwiegertochter freikommt.

Die 79-Jährige willigte ein und verabredete einen Termin zur Geldübergabe durch einen Boten. Gegen 14.30 Uhr kam ein junger Mann (etwa 20 bis 25 Jahre alt) mit einer Brille, einer Kapuze und Mundschutz bei der Frau vorbei und sie übergab ihm das Geld.

Jetzt warnt die Polizei vor weiteren Betrugsmaschen, da sich die Geldabholer meistens eine längere Zeit in einer Region aufhalten sollen. Teil der Masche sei es, dass Betrüger aus dem Ausland anrufen und ein Bote in der Region das Geld abholt. Die Polizei geht demnach davon aus, dass es noch weitere Betrugsversuche in der Region Pasewalk bis hin nach Anklam gegeben hat.

Von OZ