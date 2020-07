Pasewalk

Geflügeldiebe haben einem Tierhalter aus Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) 17 schlachtreife Enten gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag erklärte, entwendeten die Täter sie in der Nacht zu Dienstag aus einem Stall am Stadtrand.

Sachschaden von mehreren Hundert Euro

Solche Flugenten sind im Schnitt zwischen drei und vier Kilogramm schwer. Der Stall steht in einem Garten unweit der Bundesstraße 109. Der Tierhalter stellte den Verlust am frühen Morgen fest, als er die Enten versorgen wollte. Der reine Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Von dpa