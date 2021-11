Erneut Bauteile von Photovoltaikanlage in MV gestohlen

Pasewalk

Erneut haben Unbekannte eine größere Solaranlage in Mecklenburg-Vorpommern geplündert. Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, ereignete sich der Diebstahl diesmal auf dem Gelände einer Stallanlage östlich der Bundesstraße 109 in Pasewalk (Vorpommern-Greifswald). Nach bisherigen Ermittlungen wurde eine Reihe von Wechselrichtern demontiert und weggeschafft. Der Schaden wurde am Sonntag bemerkt und auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

In Vorpommern wurden in der Vergangenheit mehrfach Solaranlagen geplündert, zuletzt in Jarmen und Boock, wo Diebe Schäden von mehr als 250.000 Euro anrichteten. In Crivitz bei Schwerin verursachten Diebe im September rund 100.000 Euro Schaden in einem Solarpark.

Wechselrichter gelten als Herzstücke jeder Solarstromanlage

Wechselrichter sind dabei besonders betroffen, sie gelten als Herzstücke jeder Solarstromanlage und wandeln den Gleichstrom der Module in netzüblichen Wechselstrom um, der in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden kann.

Im Jahr 2020 hatte das Landeskriminalamt etwa 20 solcher Diebstähle im Nordosten registriert, die Schadenshöhe lag bei rund 660.000 Euro.

Von RND/dpa