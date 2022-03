Ueckermünde

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist es zu einer Explosion in einer Wohnung gekommen. Der 33 Jahre alte Bewohner wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei Neubrandenburg am Dienstagmorgen mitteilte. Zwei weitere Menschen mussten durch die Feuerwehr von ihren Balkonen gerettet werden. Die restlichen elf Bewohner des Hauses konnten sich selbstständig ins Freie begeben. Sie blieben unverletzt.

Am Montagabend waren das Feuer und die Explosion aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Durch die Druckwelle zerbrachen die Scheiben der Wohnung im dritten Stock. „Beim Innenangriff haben Kameraden in einem Zimmer der Wohnung eine Gasflasche gefunden. Die Gasflasche wurde heruntergekühlt und später aus dem Haus gebracht,“ sagt Einsatzleiter Enrico Panzlaff. Alle Wohnungen in dem Haus sind nach den Polizeiangaben zur Zeit unbewohnbar.

Von RND/dpa