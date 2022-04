Ferdinandshof

Ein Zeuge hat einen 21 Jahre alten Mann nach einem Unfall bei Ferdinandshof (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gerettet. Wie die Polizei berichtete, holte der 49-Jährige den Fahrzeugführer aus seinem brennenden Wagen, der am frühen Sonntagmorgen gegen einen Straßenbaum an der Bundesstraße 109 geprallt war. Beim Eintreffen der Beamten am Unfallort standen der Pkw und der Baum in voller Ausdehnung in Flammen.

Lesen Sie auch Unfall in Ferdinandshof: Mann fährt mit Roller gegen Baum – lebensgefährlich verletzt

Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Greifswald geflogen. Noch am Unfallort war ihm eine Blutprobe entnommen worden, weil die Einsatzkräfte Alkoholgeruch wahrgenommen hatten. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Die B 109 musste für die Lösch- und Aufräumarbeiten, bei denen die Freiwilligen Feuerwehren aus Torgelow und Heinrichsruh zum Einsatz kamen, etwa anderthalb Stunden gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf rund 9000 Euro beziffert.

Von OZ