Ein vermisstes Kind hat am Sonnabend einen großen Polizeieinsatz in Ferdinandshof bei Ueckermünde ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) ausgelöst. Am Nachmittag gegen 15.30 Uhr suchten die Beamten mit mehrere Streifenwagen und einem Spürhund nach dem sechs Jahre alten Mädchen, unter anderem in der Bahnhofstraße und Am Markt.

Die Spur führte zu einer Gartenanlage nahe der Bahntrasse Berlin-Stralsund. Nach Angaben der Polizei ist das Kind am Samstag gegen 16.30 Uhr aufgefunden worden. Zum Gesundheitszustand machte der Sprecher der Polizei keine Angaben und verwies an die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg. Dort sei ein Verfahren anhängig. Die Staatsanwaltschaft war am Sonntag nicht zu erreichen.

