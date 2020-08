Ferdinandshof

Protest gegen den Ausbau der Windenergie in MV: Rund 150 Menschen haben am Samstag in Ferdinandshof ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) demonstriert. Sie wehren sich gegen die Pläne, wonach in der Nähe zwölf große Windkraftanlagen errichtet werden sollen.

Die Organisatoren der Demo sehen durch den Bau der 240 Meter hohen Windräder die Artenvielfalt in der Friedländer Großen Wiese gefährdet. Flora und Fauna seien bedroht.

Die Teilnehmer zogen ab 10 Uhr mit Transparenten und Plakaten durch Ferdinandshof zur Bundesstraße 109, die für diesen Zweck für eine halbe Stunde durch die Polizei voll gesperrt wurde. Es bildeten sich während der Aktion lange Staus. Die B 109 ist eine der Hauptverbindungen zur Insel Usedom.

Die meisten Autofahrer, darunter viele Urlauber, brachten Geduld mit und hatten Verständnis für Aktion. Andere reagierten ungehalten. Anschließend hielten die Teilnehmer bis 11 Uhr eine Mahnwache neben der Bundesstraße 109 ab.

Die Windkraftgegner kündigten eine weitere Mahnwache für das kommende Wochenende an – dann allerdings ohne Straßensperrung.

Von Christopher Niemann