Feuer im Unterholz bei Torgelow – Polizei nimmt Ermittlungen auf

Am Samstagabend ist es in der Nähe von Torgelow zu einem Waldbrand gekommen. Betroffen war eine ca. 500 Quadratmeter große Waldfläche, die in etwa 200 Meter vom Waldweg zur Panzerbrücke (L32) entfernt ist. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehren aus Torgelow und Hammer, welche mit insgesamt 36 Kameraden und sieben Einsatzfahrzeugen im Einsatz waren, konnte sich das Feuer nicht über das Unterholz hinaus ausbreiten.

Ermittlungen aufgenommen

Personen wurden nicht verletzt. Nach ersten Einschätzungen entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Kriminalkommissariat Anklam übernommen. Es wird wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt.

Polizei bittet um Hinweise

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771-820 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Weiterhin kann ebenfalls die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.

