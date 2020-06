Feuer in Anklamer Mehrfamilienhaus: Brandstifter zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt

Ein Mann ist wegen Brandstiftung eines Mehrfamilienhauses in Anklam am Dienstag zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte im Frühjahr 2018 ein Feuer in seiner Wohnung gelegt, in der er mit seiner Frau und seinem Kind wohnte. Es entstand ein Schaden von 800 000 Euro am Haus.