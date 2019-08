Eggesin

Ein Waldbrand zwischen Eggesin und Hoppenwalde hat am Mittwochabend die Freiwilligen Feuerwehren aus Eggesin, Ahlbeck-Gegensee, Ueckermünde und Bellin beschäftigt. Das Feuer bahnte sich den Weg durch den Mischwald, so dass bei Eintreffen der Feuerwehrleute rund 1000 Quadratmeter abgelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden mussten. „Wir hatten Glück, dass es kurzweilig geregnet hat und das das Feuer im Waldboden blieb und nicht in den Baumkronenbereich übergegangen ist“, sagt Amtswehrführer Jan Schröder. Mit Tanklöschfahrzeugen richteten die Kameraden einen Pendelverkehr ein, um an der Einsatzstelle mit genügend Wasser den Waldbrand bekämpfen zu können.

Die Ursache für den Waldbrand sei unbekannt. Das gilt nicht für mehrere Brände im Landkreis Rostock und Schwerin – dort waren Blitzeinschläge schuld an den Bränden.

Von Christopher Niemann/RND