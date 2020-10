Die freiwilligen Feuerwehren Mönkebude und Hintersee (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben ihre Einsatzbereitschaft abgemeldet. Grund dafür ist der Personalmangel. Lesen Sie hier, was das bedeutet, was das Amt dagegen unternehmen will und ob die Zwangsverpflichtung eine Option ist.