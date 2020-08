Flucht nach Unfall in Torgelow: Autofahrer durchbricht Zaun eines Wohnhauses

Torgelow

Ein Autofahrer ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden am Ortsrand von Torgelow ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) auf der Jatznicker Straße von der Fahrbahn abgekommen und in den Zaun eines Wohnhauses gekracht. Das Auto kam schließlich im Vorgarten zum Stillstand. Der Besitzer des Hauses informierte daraufhin die Polizei. Vom Fahrer war keine Spur mehr, wie die Beamten mitteilten.

Der Aufprall sei so stark gewesen, dass die Airbags auslösten. Ob sich der Fahrer bei dem Unfall verletzte, ist unbekannt. Er ist weiterhin flüchtig. Das Unfallautro wurde von einem Abschlepper geborgen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 11 500 Euro. Der Zaun wurde bei dem Unfall beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Von OZ