Der defizitäre Flughafen Rostock-Laage wird wohl schon bald privatisiert, doch auch die Regionalflughäfen in Heringsdorf auf Usedom und in Trollenhagen bei Neubrandenburg sind in öffentlicher Hand und benötigen jährliche Zuschüsse. Das soll sich ändern, fordert der Bund der Steuerzahler. Was die Betreiber dazu sagen.