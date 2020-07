„Geheime Höhle“: Wurde hier das Mädchen (6) in Ferdinandshof missbraucht?

Ferdinandshof

Und plötzlich steht man an der Stelle, wo sich zwei Tage zuvor ein widerliches Verbrechen ereignet haben soll. Am Sonnabendnachmittag soll ein junger Mann hier in Ferdinandshof (Kreis Vorpommern-Greifswald) ein sechsjähriges Mädchen sexuell missbraucht haben.

Beklommenheit macht sich breit. „Das ist jetzt keine geheime Höhle mehr“, sagt die achtjährige Emily Otto am Montag, als sie für die OZ gemeinsam mit ihrer Mutter an den Ort des Geschehens zurückkehrt. Sie habe die Polizei am Sonnabend „an die Stelle“ geführt, betont ihre Mutter Ivonne.

Verschwinden wird Sonnabend gemeldet

Die Stelle, das ist ein stark in die Breite gewachsener Baum. Seine Krone reicht bis an den Boden und bildet dort einen geräumigen Unterschlupf. Die Erde darunter ist ausgetreten, etwas Unrat liegt herum. Hier haben Kinder aus der Gegend offenbar regelmäßig gespielt. Ringsherum nichts als eine hochgewachsene Wiese, an die eine Kleingartensparte grenzt.

Es ist 15.30 Uhr am Sonnabend, als die Polizei den Notruf aufnimmt, mit dem das Verschwinden eines sechsjährigen Mädchens in Ferdinandshof gemeldet wird. Ein 18-Jähriger soll das Mädchen mit einem Blumenstrauß vom Spielplatz an der Straße der Freundschaft weggelockt haben. So hat es ein Spielkamerad dem Vater des Mädchens berichtet.

Der Spielplatz befindet sich hinter einem Neubaublock im Ortskern, in dem der 18-jährige Tatverdächtige gemeinsam mit seiner Mutter wohnt. Einen Vater habe es im täglichen Leben der beiden nicht gegeben, erzählen die Nachbarn. Auch Familie Otto wohnt in diesem Haus, deren Tochter Emily die Polizisten zum mutmaßlichen Tatort geführt hat.

„Komm’, ich zeig dir, wo noch mehr Blumen stehen“

Laut Polizei stellt sich der Tatvorwurf folgendermaßen dar: Der 18-Jährige, von dem Simon Meier, ein Feuerwehrmann aus der Nachbarschaft, sagt: „Der sieht noch aus wie zwölf“, soll das kleine Mädchen erst weggelockt und anschließend auf die Wiese mit dem Höhlenbaum geführt haben. Das habe sich so abgespielt, wie derartige Szenen im Fernsehen oft dargestellt würden, sagt Polizeisprecherin Claudia Tupeit. So auf die Weise: „Komm’, ich zeig dir, wo noch mehr Blumen stehen.“

Von diesem Spielplatz wurde die Sechsjährige am Sonnabend weggelockt. Quelle: Christopher Niemann

Die Polizei leitet sofort eine große Suche ein. Auch Spürhunde kommen zum Einsatz. Nach einer Stunde seien der Täter und sein Opfer nach dem mutmaßlichen Missbrauch gemeinsam aufgegriffen worden, schildert Tupeit. Weitere Details behält die Polizei wegen der Minderjährigkeit des Opfers für sich.

Von außen kann man nur schwer den Unterschlupf – die „geheime Höhle“, wie es Emily Otto (8) beschreibt – erkennen. Quelle: Christopher Niemann

„Mich hat diese Darstellung geärgert“, sagt Ivonne Otto. „Hier haben viele Leute aus dem Dorf mitgesucht.“ Am Ende sei es ein Nachbar gewesen, dem der Tatverdächtige bereits seit Längerem in der Nähe der Wiese, wo die Kinder ihre Höhle haben, aufgefallen sei. Mit Reportern will der Mann wegen des möglichen Rummels hinterher lieber nicht reden. Er habe den 18-Jährigen zusammen mit dem Mädchen nahe der Stelle gefunden, heißt es später. Ivonne Otto: „Der hat ihn dann in der Bahnhofstraße der Polizei übergeben.“ Mitten im Ort. Das Mädchen habe zu diesem Zeitpunkt kurze Hotpants, aber keine Hose mehr getragen.

„Aber schreiben Sie alles, wie es war“

Danach sucht die Polizei weiter. Die Beamten wollen den Tatort finden, um mögliche Spuren zu sichern. Die Ottos hatten vor, den Nachmittag eigentlich in ihrem Garten nahe der Wiese mit dem Baum zu verbringen. Als die Polizisten dort mit ihren Spürhunden beginnen, nach dem Tatort zu suchen, habe Emily von der Geheimhöhle der Kinder unter dem Baum erzählt, berichtet Mutter Ivonne. Mit ihrer Beschreibung hätte die Polizei das Versteck dann gefunden. „Die sollen dort ihre Hose und den Roller gefunden haben“, sagt Ivonne Otto.

Mit einem Spürhund war die Polizei auf die Suche nach dem Mädchen in Ferdinandshof (Kreis Vorpommern-Greifswald) gegangenen. Quelle: Christopher Niemann

Emily kannte die Höhle selbst vom Spielen. „Bisher mussten wir uns nie Gedanken machen und konnten die Kinder hier einfach laufen lassen, wenn wir im Garten waren. Das ist jetzt vorbei“, sagt Otto. Der Vorfall hat die Familie mitgenommen. Fotografieren lassen sich sich zwar, bitten aber später darum, das Bild lieber doch nicht zu veröffentlichen. „Aber schreiben Sie alles, wie es war.“

Gerd Hamm, Christdemokrat und Bürgermeister von Ferdinandshof, mahnt dazu, zunächst die Ermittlungen abzuwarten, „auch wenn dieser Fall natürlich furchtbar ist“. Hamm ist Chef des Jugendamtes im Kreis Vorpommern-Greifswald. Er ist täglich mit dem Leid von Kindern und Jugendlichen konfrontiert. „Jetzt ist es zwingend erforderlich, das Mädchen zu begleiten.“ Solche Fälle würden sich oft weit weg von einem selbst ereignen. Jetzt ist es mitten in seiner Gemeinde passiert. 2800 Menschen leben in Ferdinandshof. „Man kennt nicht alle“, sagt Hamm. Dass der Tatverdächtige aus dem eigenen Dorf kommt, macht die Aufarbeitung alles andere als leicht, das spürt man.

Von Benjamin Fischer