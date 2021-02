Am Wochenende hat die Polizei in Pasewald mehrere Haftbefehle durchgesetzt. Drei Männer wurden in Südvorpommern kontrolliert und hatten offene Haftbefehle wegen Trunkenheit im Verkehr, Urkundenfälschung und Diebstahls. Ein Mann konnte seine Geldstrafe nicht bezahlen.