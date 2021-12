Pasewalk

Entgleister Waggon in Pasewalk sorgt für Ärger: Der Zugverkehr zwischen Pasewalk und Stettin war vorübergehend lahmgelegt. Aus zunächst unbekannter Ursache entgleiste der letzte Waggon des Güterzugs am späten Freitagabend, wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte.

Verletzt wurde niemand. Die Strecke zwischen Pasewalk und Stettin war am Samstag bis in die Morgenstunden gesperrt.

Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

Von RND/dpa