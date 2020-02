Hoffmeister oder Amthor? Wichtigster CDU-Kreisverband gibt klare Empfehlung ab

Greifswald

Der Kreisverband der CDU in Vorpommern-Greifswald bezieht klar Stellung im Rennen um den Landesvorsitz. In einer Sitzung sprach sich der Verband für den Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor aus. Das teilte der Verband am Freitag mit.

In einer geheimen Abstimmung sprachen sich demnach 95,5 Prozent der Mitglieder des Kreisvorstands und der Delegierten zum Landesparteitag für den 27-Jährigen aus. Mitbewerberin ist Katy Hoffmeister, Justizministerin. Sie hat wenig Rückhalt in dem Kreisverband, der mit rund 900 CDU-Mitgliedern der wichtigste in MV ist.

Philipp Amthor stehe für Aufbruchstimmung und strahle Mut und Zuversicht aus. Außerdem habe er deutlich gemacht, wie eine klare Abgrenzung vom politischen Mitbewerber aussehe, erklärt der Kreisverband.

Vor der Abstimmung hatten sich die beiden Kandidaten Hoffmeister und Amthor dem Kreisvorstand vorgestellt, über ihre Motivation für die Kandidatur sowie geplante Schwerpunkte gesprochen und sich den Fragen der Anwesenden gestellt.

Mehr zum Thema:

Von OZ