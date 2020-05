Altwarp

Im deutsch-polnischen Grenzgebiet vor Altwarp ( Südvorpommern) patrouillierte am Dienstagnachmittag ein Schnellboot der polnischen Küstenwache. Die vierköpfige Bootsbesatzung, die mit ihrem 150 PS starken Schnellboot aus Richtung Swinemünde übers Haff flitzte, sah sich den Uferbereich insbesondere auf dem Neuwarper See, der Deutschland und Polen trennt, genauestens an.

Zum Schutz vor dem Corona-Virus hat Polen für Ausländer seit Mitte März die Grenzen geschlossen. Die Grenze bleibt bis mindesten Mai geschlossen.

Polen lockert Auflagen für Pendler

Polen hat in der Zwischenzeit die wegen der Corona-Epidemie verhängten Auflagen für Pendler an der Grenze gelockert. Ab dem 4. Mai müssten polnische Bürger, die in Deutschland, der Slowakei, Tschechien oder Litauen arbeiten oder studieren, bei einer Rückkehr nach Polen nicht mehr für 14 Tage in Quarantäne, schrieb Ministerpräsident Mateusz Morawiecki.

Eine entsprechende Regelung habe man in Absprachen mit den Nachbarländern getroffen. Die Zunahme neuer Coronavirus-Fälle sei relativ niedrig und stabil. „Wir haben die Epidemie noch nicht besiegt, aber zunehmend unter Kontrolle. Daher können wir jetzt entschiedener handeln, damit das Wirtschaftsleben wieder Tempo aufnimmt.“ Grenze für Ausländer noch bis zum 13. Mai zu.

Mitte März hatte die nationalkonservative Regierung in Warschau beschlossen, die EU-Binnengrenzen für Ausländer zu schließen. Dabei soll es auch bis zum 13. Mai bleiben. Ausnahmen gelten für Menschen mit Daueraufenthaltsgenehmigung, für Lastwagenfahrer und Diplomaten.

Von Christopher Niemann