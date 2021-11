Pasewalk

Am Mittwochmorgen sind zwei Personen bei einem Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt worden. Ein 37 Jahre alter Fahrer wollte laut Angaben der Polizei einen Transporter überholen, der auf der B 109 in Jatznik in ein Waldgebiet abbiegen wollte. Der Unfallverursacher übersah den Abbiegevorgang des 43-jährigen Vordermanns in seinem Renault-Transporter und konnte, trotz der Gefahrenbremsung, den Zusammenstoß beider Wagen nicht mehr verhindern.

Bei dem Unfall verletzte sich der Transporterfahrer schwer, sein Beifahrer leicht. Sie wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Pasewalk gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 55 000 Euro.

Während des Einsatzes musste die B 109 in Jatznik für circa zwei Stunden voll gesperrt werden, wodurch es zu einer starken Beeinträchtigung des Verkehrs kam.

Von OZ