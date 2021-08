Rostock/Anklam

Kommt jetzt doch noch Bewegung in Sachen Klärschlammverbrennung in Rostock? Ein vertrauliches, bislang unter Verschluss gehaltenes Gutachten (liegt der OZ vor), das das Unternehmenskonzept für Bau und Betrieb der Anlage prüfen sollte, stellte den Plänen der Klärschlamm-Kooperation ein eher vernichtendes Urteil aus. Die Nachrichten darüber sind bis nach Vorpommern in die Nähe von Anklam gelangt. Eine Idee von dort ansässigen Entwicklern könnte die Lösung für das Problem sein.

In dem Papier wurden unter anderem zu hohe Kosten oder nicht kalkulierte Kosten kritisiert. Zudem sei die Anlage, die ab 2025 die Klärschlämme, die über all in MV in Haushalten oder Unternehmen entstehen, verbrennen soll, nicht klimaneutral. Zum Gutachten haben sich in nichtöffentlicher Sitzung am Dienstag bereits die KKMV und der Warnow-Wassser- und Abwasserverband geäußert. Der OZ berichtet KKMV-Geschäftsführer Steffen Bockholt bereits, dass er das Gutachten für „motiviert“ und nicht unabhängig halte. Welche Konsequenzen das Rathaus, von dem das Gutachten beauftragt wurde, daraus ziehen will, ist weiter unklar. Anfragen dazu werden nicht beantwortet. Offensichtlich gibt es innerhalb der Verwaltung große Diskrepanzen.

Das ist in Rostock geplant

Die KKMV plant den Bau und Betrieb einer sogenannten Mono-Verwertungsanlage von Klärschlamm. Mono-Verwertungsanlage heißt: In dieser Anlage werden laut KKMV ausschließlich Klärschlämme verbrannt. Dies habe den Vorteil, dass die Anlagentechnik und die Rauchgasreinigung optimal auf das Inputmaterial ausgelegt sind. „Durch die Verbrennung erfolgt die sichere Beseitigung aller organischen Schadstoffe wie Keime, Hormone oder Arzneimittelrückstände, die im Klärschlamm enthalten sind“, heißt es.

Alternative aus Vorpommern?

Statt Klärschlamm aufwendig zu verbrennen, gäbe es allerdings noch andere Methoden. Eine Idee kommt hier aus dem Land. In Murchin bei Anklam hat die Firma Grinol ihren Sitz. Die Geschäftsführer sind davon überzeugt: Klärschlamm lässt sich relativ leicht dezentral, also an vielen Orten im Land, verwerten. Möglich machen soll es die von Grinol-Gründer Ulrich Wirtz und Professor Andreas Hornung, ehemaliger Leiter des Institutsteils Sulzbach-Rosenberg des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik, entwickelte sogenannte Pyro-BAF-Technologie. BAF steht für „Bio Activated Fuel“ (deutsch: bioaktivierte Kraftstoff). Kurz gesagt: Mit der Technologie kann aus Biomasse Energie gewonnen werden.

So wie auf diesem Entwurf soll die für 2025 geplante Mono-Klärschlammverbrennungsanlage in Rostock aussehen. Quelle: KKMV

„Diese Technologie ist ein effizientes Verfahren zur dezentralen Energieerzeugung, bei dem motortaugliche Kraftstoffe aus Biomasse und ölhaltigen Reststoffen für den Einsatz in Blockheizkraftwerken oder als grünes Heizöl erzeugt werden“, erklärt Ulrich Wirtz. Es lassen sich verschiedenste Biomassen in dem patentierten zweistufigen Verfahren verwerten, wobei der Fokus auf Abfällen oder Reststoffen liegt. Dabei werden im ersten Schritt Kohlenwasserstoffketten aus der Biomasse mithilfe eines speziellen Pyrolyseverfahrens unter Ausschluss von Sauerstoff in die Gasform überführt. Dieses Gas wird dann aber nicht direkt wieder zu Öl abgekühlt, sondern direkt einem zweitem Kohlenwasserstoffgemisch zur Reaktion zugeführt. Getestet und erprobt wurde das Verfahren mit sieben unterschiedlichen Biomassen wie zum Beispiel Gärreste oder Güllen in Kombination mit Rohglycerin.

Klärschlammverwertung in MV Die Klärschlammkooperation Mecklenburg-Vorpommern setzt sich zusammen aus inzwischen 17 Gesellschaftern. Dazu zählen nicht nur Zweckverbände, sondern auch einige Kommunen selbst. Im Juni 2012 schlossen sich sechs Gründungsmitglieder zur KKMV zusammen. Seit Dezember 2020 sind es 17 Gesellschafter aus ganz MV.

Die Diskussion um Rostocks umstrittene Klärschlammverbrennungsanlage brachte Ulrich Wirtz auf eine Idee: „Auch Klärschlamm kann mit so einem Verfahren verwertet werden.“ Er glaubt, die vielen Biogasanlagen im Land könnten mithilfe dieser Technologie Reststoffe wie Klärschlämme, Gärreste oder Güllen in leicht nutzbare Energie wandeln. „Mit einer Anlage sind wir zurzeit in konkreten Verhandlungen“, berichtet Wirtz. Er sagt: „Klärschlammverwertung macht nur dezentral Sinn.“ Und weiter: „Das funktioniert dann auch günstig, ohne Subventionen.“ Wirtz sagt: „Wenn die Gemeinden und Kommunen sehen, dass es funktioniert, verlieren sie vielleicht die Angst vor solchen neuen, innovativen Lösungen.“ Immerhin werden bereits an Hunderten Standorten in ganz MV laut Umweltministerium Biogasanlagen betrieben. Der Appell von Entwickler Ulrich Wirtz: „In Klärschlamm steckt so viel Energie. Es wäre schade, ihn einfach nur zu verbrennen.“

Neben Krafstoff in Form von Öl und Gas entsteht im Verfahren, an dem Martin Wirtz beteiligt war, auch noch Kohle, die dann wieder im Boden gespeichert werden soll. Durch diese Speicherung sei die gesamte Entsorgung der Abfälle nicht nur CO2-neutral, sondern werde zu einer "Negativemissionstechnologie". Heißt: CO2 wird aus der Atmosphäre entfernt und als Kohlenstoff wieder in den Boden gebracht. Quelle: Michaela Krohn

Zudem sei sein Verfahren eine bessere Alternative zu der geplanten Verbrennung, weil es „durch den dezentralen Ansatz auch wirtschaftliche und soziale Vorteile bietet“. Darüber hinaus biete die Technologie ein echtes Zukunftspotenzial für Forschung und Entwicklung in MV. Zurzeit suchen die Geschäftsführer Martin Wirtz, der Sohn von Ulrich Wirtz, und Sven Rüger, der aus der Gesundheitswirtschaft kommt, noch Investoren für ihr Unternehmen. Sie signalisieren offen eine Gesprächsbereitschaft an die Politik und andere Interessenvertreter. Mit ihren Ideen und ihrer Vision von einem europäischen Forschungszentrum für innovative Abfallentsorgungstechnologien in Vorpommern, so die Geschäftsführer, könnten sie wirklich etwas für die Region bewegen. Einen Namen für das Forschungszentrum gibt es auch schon: European Waste Innovation Center.

Das kritisiert Verein Pro-Recycling

Auch der Verein Pro-Recycling kritisiert die geplante Verbrennungsanlage in Rostock, die 2025 in Betrieb gehen soll. Vereinsmitglied Gerdt Puchta erklärt unter anderem: „Verbrennung ist zwingend mit dem Ausstoß von Kohlendioxid verbunden – also ist diese Anlage nicht klimafreundlich, sondern klimaschädlich.“ Zudem müsse zunächst Energie für die Vortrocknung des Klärschlammes aufgewendet werden, auch für den Verbrennungsvorgang an sich. Der Verein schlage daher als Methode die Carbonisierung vor. Dafür würden keine großen, zentralen Anlagen benötigt, Lkw müssten die Klärschlämme nicht durchs Land fahren. „Die recht kleinen Anlagen könnten direkt an die lokalen Kläranlagen angeschlossen werden“, sagt auch Dr. Günter Hering aus dem Vorstand des Vereins. Zudem seien die Kosten für die geplante Anlage aus Sicht des Vereins mit rund 58 Millionen Euro zu niedrig angesetzt.

Die Anlage und das vernichtende Gutachten soll übrigens bei der nächsten Sitzung der Rostocker Bürgerschaft erneut Thema sein.

Von Michaela Krohn