Er galt als Pionier der natürlichen Aktfotografie in Harmonie mit der Ostsee-Landschaft: der Fotograf Klaus Ender (1939-2021). Seit Sonnabend erinnert eine umfassende Werkschau in Vorpommern an das Schaffen des Fotokünstlers, der am 18. März in seiner Wahlheimat auf der Insel Rügen starb.

Im Kulturspeicher Ueckermünde wurde die Sonderausstellung „Akt und Landschaft“ eröffnet, die bis Ende Oktober etwa 180 Bilder des Fotografen aus 50 Schaffensjahren zeigt. Für Ehefrau Gabriela Ender, die sein Archiv betreut und die Schau gemeinsam mit dem Kulturspeicher zusammengestellt hat, ein bewegender Moment.

„Mein Mann wollte die Menschen mit seinen Bildern bewegen“

„Für meinen Mann waren es die schönsten Momente im Leben, wenn er gemerkt hat, dass er Menschen mit seinen Bildern bewegen kann“, sagt die 57-Jährige. „Dass er diese Ausstellung nicht mehr miterleben kann, ist schon sehr schmerzhaft.“ Der Künstler, der an einer Parkinsonerkrankung litt, war im letzten Jahr zudem an einem Augeninfarkt erkrankt und erblindet. „Das war für ihn ein solcher Schicksalsschlag, dass er keinen Lebenswillen mehr hatte. Er hat einfach aufgehört zu kämpfen, obwohl das nie seine Art war“, sagt seine Ehefrau.

Der 1939 in Berlin geborene Fotograf hatte ein bewegtes Leben. Er wuchs in Wittenberge auf, ging 1957 in den Westen Deutschlands, wo er das Bäckerhandwerk erlernte. Von seinem ersten Gesellenlohn kaufte er seinen ersten Fotoapparat.

Die Werbung im Westen habe ihn fasziniert, sagte er Jahre vor seinem Tod. „Das waren tolle Bilder und ich habe gedacht, das kann ich auch. Später habe ich das auch unter Beweis stellen können.“ Er kehrte zurück in den Osten und arbeitete als Bäcker auf Rügen, wo er nachmittags fotografierte. Am Strand von Göhren fand er 1963 sein erstes Aktmodell, zu dem sich rasch viele weitere gesellten.

Als Zweijähriger auf einem Auge erblindet

Was nur wenige wissen: Bereits als Zweijähriger verlor Ender aufgrund einer Masernerkrankung die Sehkraft auf seinem linken Auge. „Das rechte Auge war das, mit dem er sein ganzes Leben seine Berufung bestritten hat“, sagt Gabriela Ender. Daher habe er den Beruf des Fotografen nicht erlernen können, sondern zeitlebens freiberuflich gearbeitet. 1966 machte sich Ender mit der Fotografie selbstständig.

Später ging er nach Potsdam und wurde 1975 mit der ersten DDR-Aktausstellung „Akt & Landschaft“ bekannt. Diese Schau sorgte für den Durchbruch der künstlerischen Aktfotografie in der DDR und hatte später als Wanderausstellung mehr als 100 000 Besucher. 1981 zog der Fotograf aus politischen Gründen nach Österreich und schaffte auch den Durchbruch als Buchautor. Ab Mitte der 1990er Jahre siedelte sich Ender wieder in Bergen auf Rügen an.

Fotos im „Eulenspiegel“ und im „Playboy“

Seine Bilder hätten viele Menschen über Jahrzehnte begleitet, sagt Katrin Starke, Leiterin des Kulturspeichers. „Ender verkörperte alles, was man sich im Osten unter Ostsee, Landschaft und Freiheit vorstellte.“ Zu sehen waren seine Bilder unter anderem in den DDR-Zeitschriften „Eulenspiegel“ und “Das Magazin“ sowie nach der Wende auch im Playboy.

Was dem Fotografen stets wichtig war: Er rückte nicht die nackte Erotik, sondern die Natürlichkeit von Körper und Landschaft in den Fokus seiner Bilder. „Heute zählt oft nur noch die Provokation, das Coole und Geile“, sagte er in einem Interview kurz vor seinem 70. Geburtstag. Es mache ihn traurig, dass Ethik und Moral immer stärker an Wert verlören. „Das Anliegen meines Mannes war es, die Menschen zu sensibilisieren, zwischen Aktfotografie und simpler Nacktfotografie zu unterscheiden“, sagt Gabriela Ender. „Der Akt unterscheidet sich durch den künstlerischen Anspruch, aber den haben viele Menschen heute nicht mehr.“

Aktmodell für späteren Ehemann

Am Schloss Sanssouci in Potsdam lernte die damals 14-Jährige 1978 ihren späteren Mann kennen. „Er hat mich aus dem Auto heraus gesehen, gebremst und gefragt, ob er mich fotografieren dürfte,“ erinnert sich Ender. Mit der Erlaubnis ihrer Eltern habe sie begonnen, für ihn Modell zu stehen. Davon zeugen zahlreiche Bilder, von denen einige auch in der aktuellen Schau zu sehen sind. Später verliebten sich die beiden und heirateten.

Der Wunsch ihres Mannes sei es gewesen, dass sie sein Lebenswerk in seinem Sinne weiterführe, sagt Gabriela Ender. Zu seinem Vermächtnis gehören rund 150 000 Akt- und Landschaftsaufnahmen. „Für 2022 sind sieben Kalender mit Landschaftsmotiven, Gedichten und Aphorismen meines Mannes erhältlich“, verrät Gabriela Ender. Auch ein neues Aktbuch sei für 2023 geplant. Aus ihrer Aufgabe schöpft die 57-Jährige auch die Kraft für ihre Zukunft: „Sein Lebenswerk ist nun mein Lebensinhalt“, sagt sie.

Von Stefanie Büssing und Winfried Wagner