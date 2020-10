Kreativste Kita in MV gesucht: Jetzt mitbasteln und 250 Euro gewinnen

Rostock

Es ist Bastelzeit: Nicht nur in vielen Familien wird jetzt wieder gebastelt, auch in den Kitas des Landes sind Kinder fleißig am Werkeln. Kreativität, Ausdauer und Fingerfertigkeiten werden dadurch geschult – und mit etwas Glück können die Kleinen gleich Geld für den nächsten Kita-Ausflug gewinnen. Die OSTSEE-ZEITUNG sucht auch in diesem Jahr die „Kreativste Kita aus MV“. Hauptpreis für die beste Einsendung: 250 Euro.

Und so läuft es:

1. Basteln Sie in Ihrer Kita-Gruppe ein herbstliches Kunstwerk und lassen Sie dabei der Fantasie der Kinder freien Lauf. Das Kunstwerk kann alles sein: ein selbst gemaltes Bild, Kastanienfiguren, ein Herbstkranz oder auch etwas ganz anderes. Schön herbstlich sollte es sein.

2. Machen Sie ein Foto von dem Kunstwerk und laden Sie es hier unter dem Stichwort Kitabasteln hoch. Wichtig: Schreiben Sie dazu, welche Kita und welche Kitagruppe gebastelt hat und wie das Kunstwerk entstanden ist. Einsendeschluss ist der 18. Oktober 2020.

3. Wir stellen unseren Lesern die besten Einsendungen zur Abstimmung in einer Online-Umfrage vor. Die Gewinner-Kita erhält von der OZ 250 Euro für den nächsten Kita-Ausflug oder neue Bastelmaterialien.

4. Gewinnen können auch die Teilnehmer der Umfrage: Wer sich registriert, hat die Chance auf eine Familien-Tageskarte für den Rostocker Zoo.

Wir berichten über die besten Einsendungen in der Zeitung und online. Im vergangenen Jahr wurde die Rostocker Kita „Am Friedrich-Franz-Bahnhof“ zur Kreativsten im Land gekürt. Die Gruppe hat einen Ausflug in den Zoo gewonnen.

