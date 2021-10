Kreativste Kita in MV gesucht: Noch bis Sonntag Bastelarbeiten einreichen und gewinnen

Rostock

Die OSTSEE-ZEITUNG sucht wieder die kreativste Kita in MV. Auch in diesem Herbst können die Kinder für ihre Bastel-Werke aufregende Preise gewinnen. Jeder Teilnehmer hat die Chance auf 200 Euro für den Spielwarenhändler „Smyth Toys“ – für neues Spielzeug in den Gewinnergruppen.

So funktioniert es

1. Basteln Sie in Ihrer Kita-Gruppe entweder „Mein Freund, der Baum“ oder „Mein Freund, der Drache“. Gemeint ist nicht das Fabelwesen, sondern der Drache an der Schnur. Damit können wir all die schönen Bastelarbeiten besser miteinander vergleichen. Das Kunstwerk kann entweder ein selbst gemaltes Bild, eine Figur aus Kastanien und Blättern oder etwas vollkommen anderes sein – Hauptsache, es ist schön herbstlich und gefällt den Kindern.

2. Machen Sie ein Foto von dem Kunstwerk und laden Sie es hier unter dem Stichwort Kitabasteln hoch. Wichtig: Schreiben Sie dazu, welche Kita und welche Kitagruppe gebastelt hat und wie das Kunstwerk entstanden ist. Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2021.

3. Alle OZ-Abonnentinnen und -Abonnenten können dann in einer Online-Umfrage ihren Favoriten wählen. Die Abstimmung startet voraussichtlich am 1. November 2021. Es gibt einen Gewinner für „Mein Freund, der Baum“ und „Mein Freund, der Drache“. Diese beiden Kita-Gruppen erhalten von der OZ jeweils einen 200-Euro-Gutschein für „Smyth Toys“.

4. Gewinnen können auch die Teilnehmer der Umfrage: Wer mitmacht und sich im Anschluss registriert, hat die Chance auf einen 25 Euro-Gutschein für „Amazon“.

Wir berichten über die besten Einsendungen in der Zeitung und online. Im vergangenen Jahr hat die Kita „Kinderburg“ aus Poppendorf (Landkreis Rostock) den ersten Platz belegt. Auf Rang zwei und drei haben es die Kinder der integrativen Kita „Die Kirchenmäuse“ aus Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) und die Kita „Gipfelstürmer“ aus Neubukow (Kreis Rostock) geschafft.

Wir freuen uns auf Ihre Fotos!

Von OZ