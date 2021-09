Ladenthin: Trinkwasser muss nicht mehr abgekocht werden

Nun auch Entwarnung für Ladenthin (Landkreis Vorpommern-Greifswald): Das Trinkwasser in dem Ort muss nicht mehr abgekocht werden. Am Donnerstag war bereits mitgeteilt worden, dass das Wasser in Riemserort, Gristow, Kalkvitz und auf der Insel Riems wieder ohne Bedenken genutzt werden kann.