Leopoldshagen

Bislang unbekannte Täter haben einen Land Rover aufgebrochen, der in einem Wald an der Landesstraße 31 zwischen den Orten Grünberg und Heidemühl bei Leopoldshagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) abgestellt war. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, wurden bei der Tat, die sich Dienstagnacht kur nach 22 Uhr ereignete, diverse technische Geräte und eine Geldbörse gestohlen. Der Schaden wird auf über 8000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung im Einsatz und hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Ueckermünde unter 039771 82-224 entgegen.

Von OZ