Liskow will neuer CDU-Chef in MV werden: „Ich stehe zur Verfügung“

Schwerin

Krachend hat die CDU die Landtagswahlen im September verloren. 13,3 Prozent der Wählerstimmen – Tiefpunkt seit 1990. Die Partei flog aus der Regierung; personelle Erneuerung sollte folgen.

Eine zentrale Rolle spielt dabei Franz-Robert Liskow. Der 34-Jährige schaffte es in kurzer Zeit aus dem Hintergrund zum Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion. Nun greift er auch nach dem Landesvorsitz seiner Partei. Er wäre der Jüngste bisher.

„Verantwortung im Landesverband übernehmen“

„Ich stehe zur Verfügung“, sagt Liskow auf die Frage, ob er Ende März für den CDU-Landesvorsitz kandidiere. Er habe über die Feiertage viel über seine Partei und sich nachgedacht. Da er seine Rolle als Fraktionschef nun „gefunden“ habe, sei er bereit, „auch die Verantwortung im Landesverband zu übernehmen und dem Parteitag ein Angebot zu machen“. Aktuell führt CDU-Dino Eckhardt Rehberg (67) kommissarisch die Partei.

Liskow sitzt im großen Turmzimmer, das Fraktionschefs der CDU seit Jahren als Büro im Schweriner Schloss haben. Es waren einige in den vergangenen zwei Jahren: Vincent Kokert, Torsten Renz, Wolfgang Waldmüller und nun er. Die Tür geht auf, seine Frau blickt kurz hinein. „Hasi, tschüüs“, sagt Liskow und winkt. Vor Kurzem sind sie Eltern geworden.

Vorbild Helmut Kohl, der Kanzler der Einheit

An der Wand hängt ein Foto von Helmut Kohl (1930 bis 2017). „Helmut Kohl ist mit mir in das Büro eingezogen“, sagt Liskow und schmunzelt. Der Kanzler der deutschen Einheit. „Mein politisches Vorbild“, sagt der 34-Jährige. „Dass ich heute hier in Freiheit leben kann, ist in großen Teilen auch sein Verdienst.“

Franz-Robert Liskow, ein Diplomkaufmann, stammt aus Greifswald, wohnt derzeit in Demmin, wo sein Wahlkreis ist. Lange Zeit CDU-Land. 2021 gewann dort die AfD das Direktmandat. Die CDU in MV ist im Wandel, wieder mal. Nachdem Hoffnungsträger Kokert absprang, taumelte die Partei Richtung Wahltag. Erst sollte CDU-Jungstar Philipp Amthor neuer Vorsitzender werden, dann wurde es Vorpommern-Greifwald-Landrat Michael Sack. Es folgte die Niederlage bei Landtags- und Bundestagswahlen.

Opposition ist schwer, aber „mit mehr Beinfreiheit“

„Bitter“ sei der Wahlabend gewesen, sagt Liskow. Schwer auch die neue Rolle als Opposition. Er sei früh davon ausgegangen, dass SPD-Chefin Schwesig „die Möglichkeit nutzt, eine Linkskoalition zu bilden“. Opposition biete aber auch Chancen, erklärt Liskow. „Der Vorteil: Wir haben mehr Beinfreiheit.“ Es sei keine Rücksicht auf den Koalitionspartner mehr nötig. „CDU pur“ nennt Liskow das.

Fast täglich kritisieren er oder ein anderes Fraktionsmitglied jetzt die Regierungsarbeit von SPD und Linken. Oft zum Thema Corona-Regeln. „Ich hätte gern ein Signal nach außen, wie ein Öffnungsszenario aussehen kann“, sagt Liskow. „Wir müssen der Bevölkerung aufzeigen, wo die Reise hingeht, damit es nicht zur Spaltung der Gesellschaft kommt.“

Er sei überzeugt: „Bei den Protesten laufen eben nicht nur Verrückte rum.“ Aus seiner Sicht seien „80 bis 85 Prozent normale Leute“, darunter mischten sich Radikale. Wie er zur Impfpflicht steht? Liskow zögert. „Für mich wiegt das Gewicht der Selbstbestimmung über den eigenen Körper sehr schwer.“

Krise mit Russland: „Erwarte ein Machtwort vom Kanzler“

Ein anderes brennendes Thema aktuell: die Krise zwischen Russland und der Ukraine. „Wir müssen zum Thema klar Position beziehen, die Ukraine schützen: bis hier hin und nicht weiter“, so Liskow. „Da erwarte ich auch ein Machtwort vom Kanzler.“

CDU mit den meisten Mitgliedern in MV Die CDU ist nach wie vor die mitgliederstärkste Partei in MV. Nach eigenen Angaben hat sie derzeit rund 4800 Mitglieder. Im Ringen um Platz zwei wird es eng: Die Linke, die seit Jahren massiv Mitglieder verliert, kommt aktuell auf 3087 Mitglieder. Die SPD gibt 2974 an. Zugelegt haben weiter die Grünen. 1244 Mitglieder seien derzeit zu verzeichnen – ein Plus von rund 200 im zurückliegenden Jahr. Die FDP legt ebenfalls zu und kommt auf 810 Mitglieder. Die AfD ist nach eigenen Abgaben weiter abgesackt auf rund 700 Mitglieder.

Am Sonnabend soll Friedrich Merz auf dem CDU-Bundesparteitag offiziell zum neuen Parteichef gekürt werden. Eine gute Wahl, findet Liskow. Merz habe im Nordosten viel Rückhalt, stehe „für klare Kante und klare Positionen“. Er setze darauf, dass dies der Partei vor allem im Osten wieder einen Aufschwung bringt. Die AfD sei kein Partner für die CDU. „Eine Zusammenarbeit wird es nicht geben“, so Liskow. Die Werte seiner Partei, der CDU, seien völlig andere.

Wie er die MV-CDU aufstellen würde – Liskow hält sich noch bedeckt. Erst einmal müssten die Mitglieder ihn ja wählen. „Klare Ansprache“ sei wichtig. Themen, die Menschen bewegten. Dazu müsse die Partei im Land aber ihre Strukturen verbessern. „Wir wollen weiterhin die mitgliederstärkste und kommunalpolitisch am besten verankerte Partei in MV sein.“

Ziel sei, 2024 wieder die Kommunalwahlen zu gewinnen. Manuela Schwesig hat ihre SPD kürzlich als die Kommunalpartei“ in MV benannt. Liskow ärgert das: „Dann soll sich Frau Schwesig mal die Wahlergebnisse der letzten 30 Jahre anschauen.“ Ein Problem der CDU sei die sinkende Mitgliederzahl. Aktuell 4800.

Von Frank Pubantz