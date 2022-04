Löcknitz: Polizei rettet vermissten 92-jährigen Mann

Löcknitz

Einsatzkräfte des Polizeihauptreviers Pasewalk haben nach Eingang der Vermisstenmeldung am Montagabend sofort mit den Suchmaßnahmen begonnen. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und der widrigen Wetterbedingungen (bis -2 Grad Außentemperatur) waren ein Polizeihubschrauber und ein Fährtensuchhund im Einsatz. Außerdem unterstützten Kräfte der Bundespolizei die Suchaktion.

Gegen 22:57 Uhr konnte die Besatzung des Polizeihubschraubers den älteren Mann an einem Feldrand in der Nähe der Randow entdecken, woraufhin der Hubschrauber in unmittelbarer Nähe landete. Der Vermisste wurde ca. zwei Kilometer entfernt von seinem Wohnort aufgefunden. Er war bei Bewusstsein und ansprechbar, jedoch stark unterkühlt. Da der Fundort für die Einsatzkräfte schwer mit Einsatzfahrzeugen zu erreichen war, flog die Hubschrauberbesatzung den unterkühlten Mann zu seinem Wohnort zurück. Dort konnte er von Rettungskräften sofort medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Pasewalk gebracht werden.

Nach aktuellen Informationen geht es dem Mann den Umständen entsprechend gut.

Von OZ