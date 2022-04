Rostock/Neubrandenburg

Betrüge über WhatsApp nehmen immer mehr zu. Wie die Polizeipräsidien in Rostock und Neubrandenburg mitteilen, habe es seit Jahresbeginn bereits 198 Anzeigen über Betrugsfälle mit dieser Masche gegeben. Der Schaden betrage rund 171.000 Euro. In einigen Fällen habe nach der Anzeige zwar noch eine Rückholung der Überweisung mit Hilfe der Hausbank geklappt, doch oft ist das Geld einfach weg.

Zum Vergleich: In den Präsidien seien im Sechs-Monatszeitraum von Juli bis Dezember 2021 insgesamt 49 Fälle mit einer Schadenssumme von etwa 53.000 Euro angezeigt worden.

Polizei: So gehen die Täter vor

WhatsApp werde immer häufiger von Betrügern genutzt, um kurzfristig an meist vierstellige Geldbeträge zwischen 1000 und 4000 Euro zu kommen, so die Polizei. In einem Rostocker Fall waren es sogar rund 10.000 Euro. Die Masche sei stets ähnlich: Die meisten Tatverdächtigen geben sich in einer WhatsApp-Nachricht als Sohn oder Tochter bei den späteren Opfern aus. Angeblich haben sie eine neue Nummer oder ein neues Handy, weil das alte zum Beispiel verloren oder kaputt gegangen ist. Grundsätzlich gaukeln sie vor, eine eilige Überweisung aufgrund des neuen Handys nicht selbst beim Online-Banking machen zu können und bitten die vermeintlichen Eltern, das zu erledigen. Die Altersspanne bei den Betroffenen liegt zwischen 27 und 89 Jahren, in der Regel sind die Geschädigten zwischen 50 und 65 Jahre alt.

Wie kommen die Täter an Handynummern und Daten der Opfer?

Die Ermittler gehen davon aus, dass ein Großteil durch illegalen Datenkauf im Internet an die Betrüger gelangt oder auch durch Hackerangriffe auf Online-Verkaufsportale oder andere Plattformen, auf denen digital eine Handynummer hinterlegt wird.

Um möglichst gar nicht erst Opfer zu werden, sollte jeder genau auf den Sprachgebrauch in empfangenen Nachrichten achten, zum Beispiel auf Grammatik, Rechtschreibung und die Anrede (Nennt mich mein Kind eigentlich Mama oder sagt es nicht eher Mutti?). Außerdem sollten Angeschriebene von sich aus nie richtigen Namen der Angehörigen nennen. Und selbst, wenn es zunächst glaubwürdig erscheint, dass Kinder oder andere Familienangehörige wirklich das Handy verloren haben und kurzfristig um Geld bitten könnten: Man sollte immer nochmal vorab mit den Angehörigen direkt telefonieren. „Lieber ein Anruf zu viel, als am Ende Geld zu verlieren oder sich mit dem Versuch einer Rücküberweisung herumärgern zu müssen“, rät die Polizei.

