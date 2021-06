Rostock

Gemeinsames Fußballgucken wird auch zur Europameisterschaft 2021 in MV möglich sein. Allerdings kaum unter dem Namen Public Viewing: Wegen der immer noch geltenden Corona-Auflagen für offizielle Veranstaltungen flimmern die EM-Spiele vor allem auf Fernsehern oder Leinwänden in Biergärten. Entscheidender Vorteil: Dort darf im Gegensatz zu Veranstaltungen Alkohol ausgeschenkt werden. Die OZ hat eine Auswahl zusammengestellt.

Wismar

In Wismar können Fans ab dem 19. Juni alle Spiele in einem eigens eingerichteten Biergarten vor der Markt- und Eventhalle verfolgen. In der Halle gab es bei früheren Meisterschaften Public Viewings mit bis zu 1000 Zuschauern. In diesem Jahr steht die LED-Leinwand im Eingang der Halle, die bis zu 80 Gäste sitzen draußen auf Bierbänken. Getränke gibt es an einem Bierwagen, Speisen an einem Foodtruck. Reservierungen sind nicht möglich.

Kühlungsborn

Im Konzertgarten Ost in Kühlungsborn gibt es eines der wenigen offiziellen Public Viewings. Dort gibt es zwar keinen Alkohol, dafür aber Platz für bis zu 700 Besucher. „Wir haben das letztes Jahr schon ausprobiert: Wenn auch Familien mit Kindern kommen, können wir diese Zahl erreichen“, sagt Touristik-Chef Ulrich Langer. Der Eintritt ist frei. „Noch schöner wäre es natürlich mit einem frisch gezapften Pils, aber der wahre Fußball-Fan kennt das Alkoholverbot ja schon aus manchen Stadien.“ Gezeigt werden die deutschen Spiele und ab dem Achtelfinale auch die der anderen Mannschaften.

Rostock

In Rostock bietet unter anderem der LT-Club Public Viewing und nennt es auch so. Übertragen werden alle Spiele der deutschen Mannschaft, sowohl auf Großleinwänden draußen als auch drinnen auf Bildschirmen. Der Eintritt ist frei, Reservierungen sind möglich. In der Braugaststätte Trotzenburg, die für ihren großen Biergarten bekannt ist, müssen die Fans dagegen verzichten. Eigentlich werden die Spiele sonst drinnen übertragen. Ein Umzug nach draußen sei nicht machbar gewesen, heißt es.

Graal-Müritz

In Graal-Müritz werden alle Spiele auf einer drei mal vier Meter großen Leinwand in der Musikmuschel gezeigt. Bis zu 150 Gäste sind zugelassen, es gibt nur Sitzplätze. Alkohol darf ausgeschenkt werden. Auch hier wurde das Event als Biergarten angemeldet und als solcher auch vom Gesundheitsamt genehmigt, betont Frank Holle vom Veranstalter Goliath.

Binz auf Rügen

In Binz auf Rügen übertragen das „Bistro Cappucino“ und das „Ristorante Rialto“ alle Spiele auf Fernsehbildschirmen. Draußen wie drinnen finden jeweils etwa 50 Gäste Platz, sagt Kerstin Scholz, Direktorin des Aparthotels „Rialto“.

Heringsdorf

Große Enttäuschung dagegen in Heringsdorf auf Usedom: Dort wurde das beliebte und traditionsreiche Public Viewing am Strand abgesagt. „Wir haben erst vorletzte Woche erfahren, dass es möglich gewesen wäre. Aber das war zeitlich nicht mehr umzusetzen“, sagt Mirko Krentz, Leiter der Veranstaltungsabteilung in den Kaiserbädern. „Das tut auch uns weh, weil wir die Veranstaltung lieben, aber wir mussten jetzt einen Schlussstrich ziehen.“ Es gebe auch keine kleinere Alternative, so Krentz.

Boltenhagen

Auch im Ostseebad Boltenhagen schauen die Fans nicht auf die Leinwand, sondern in die Röhre, sagt Bürgermeister Raphael Wardecki: „Mit Blick auf die schlechte Planbarkeit hat sich die Kurverwaltung dazu entschieden, vom Public Viewing Abstand zu nehmen.“

Stralsund

Der Stralsunder Stadtsprecher Peter Koslik weiß von keiner Anfrage zur Veranstaltung von großen Public Viewings. Es könne aber durchaus sein, dass private Unternehmen oder Gaststätten dies in der Sundstadt anbieten.

Willkommenes Zusatzgeschäft

Die Fußball-Fans ermöglichen den Gastwirten, die wegen des langen Lockdowns in der Krise stecken, jetzt ein willkommenes Zusatzgeschäft, sagt Lars Schwarz, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga MV. „In dieser schwierigen Zeit nimmt man das gerne mit. Da sind viele kleine Angebote entstanden – vor allem draußen, weil das wegen der Corona-Auflagen deutlich einfacher zu organisieren ist.“

Schwarz warnt die Gastwirte aber davor, einfach einen Fernseher oder eine Leinwand aufzustellen. Die Wächter der Urheberrechte von der Gema achteten sehr darauf, dass die fälligen Gebühren bezahlt werden. „Man sollte daher das Public Viewing richtig anmelden, sonst stehen die auf der Matte und dann kostet es doppelt und dreimal so viel.“

