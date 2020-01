Neubrandenburg

Wann genau starb die sechs Jahre alte Leonie? Und wie kamen die tödlichen Verletzungen zustande? Um diese Fragen geht es am Freitag im Prozess vor dem Landgericht Neubrandenburg. Das Mädchen war am 12. Januar 2019 tot in der Wohnung der Mutter und ihres Lebensgefährten in Torgelow ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) gefunden worden.

Dem 28-jährigen Stiefvater wird Mord durch Unterlassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen. Die Anklage beschuldigt ihn, das Mädchen in Torgelow mehrfach derart misshandelt zu haben, dass es an den Folgen starb.

Oliver E. muss ärztlich versorgt werden

Am Freitag werden die zwei letzten Gutachter im Prozess gehört. Als der Todeszeitpunkt erläutert wurde, kam es am Morgen zu einem Zwischenfall. Der Vater von Leonie, Oliver E., brach zusammen und musste ärztlich versorgt werden. Er verfolgt das Verfahren seit Prozessbeginn von den Besucherrängen aus.

Nach Aussagen der Rechtsmedizinerin ist es möglich, dass Leonie erst kurz vor dem Eintreffen des Notarztes starb. Die Rettungskräfte kamen etwa 19.30 Uhr in der Wohnung in Torgelow an und begannen sofort mit der Reanimation. Die Sechsjährige sei vermutlich zwischen 17.30 und 19.30 Uhr gestorben. Dass das Mädchen zum Zeitpunkt des Notrufes gegen 19.25 Uhr jedoch weinte, wie der Stiefvater behauptet, bezweifelt die Expertin. Es sei wahrscheinlich, dass Leonie entweder bereits tot oder aber bewusstlos war.

Die Kammer erhofft sich unter anderem Klarheit darüber, ob die vielen Verletzungen des Mädchens von Misshandlungen durch den angeklagten Stiefvater herrühren oder auf einen Treppensturz zurückgeführt werden können, wie der Stiefvater behauptet. Der Stiefvater soll auch den zweijährigen Bruder misshandelt haben. Der Angeklagte hat die Anklage in einer schriftlichen Erklärung vor Gericht bisher bestritten.

