Neubrandenburg

Am Landgericht Neubrandenburg hat am Dienstag der Revisionsprozess um den gewaltsamen Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow begonnen. Geprüft werden soll das Motiv des angeklagten Stiefvaters.

Der 29-jährige David H. lehnte es ab, sich zur Anklage zu äußern. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, die Sechsjährige im Januar 2019 in der Wohnung der Familie so brutal misshandelt zu haben, dass sie an den Verletzungen starb.

Anzeige

Der Stiefvater war in einem ersten Prozess, der von Oktober 2019 bis Februar 2020 dauerte, wegen Mordes durch Unterlassen, Körperverletzung mit Todesfolge und Misshandlung Schutzbefohlener zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Sein Anwalt hatte daraufhin Revision eingelegt.

Was bedeutet die Revision?

Der Bundesgerichtshof gab der Revision statt, hat das Urteil aber nur in Teilen aufgehoben. Den Tathergang, das „äußere Tatgeschehen“, hat er bestätigt. Es soll allerdings in der Revision geprüft werden, ob der Stiefvater schon bei den schweren Misshandlungen ein Mordmotiv hatte. Er war bisher wegen „ Mordes durch Unterlassen“ verurteilt worden, denn er hatte für das schwerverletzte Mädchen laut Gericht verhindert, dass rechtzeitig Hilfe geholt wurde. Leonie sollte keine Angaben zu seinen Gewalttaten machen können.

Der Bundesgerichtshof verlangt nun, dass eine andere Strafkammer des Landgerichtes Neubrandenburg prüft, ob auch andere Mordmerkmale bei der Tat eine Rolle gespielt haben könnten. Insbesondere geht es um „niedere Beweggründe“. Sie würden vorliegen, wenn der Stiefvater bereits während der über sieben Stunden andauernden Gewalteinwirkung auf das Kind an diesem 12. Januar 2019 den Vorsatz gefasst hatte, Leonie sterben zu lassen.

Gibt es neue Zeugen?

Der Anwalt des Angeklagten, Bernd Raitor, hat am Ende des ersten Verhandlungstages im Revisionsprozess dem Gericht bekanntgegeben, dass er am zweiten Verhandlungstag am 8. Februar zwei neue Zeugen zugunsten seines Mandanten bringen will. Wo diese Zeugen herkommen und wer sie sind, ist bislang noch nicht bekannt.

Dagegen steht bereits fest, dass die Mutter von Leonie, Janine Z., auch in diesem Prozess aussagen muss. Auch die dreifache Mutter ist angeklagt, für ihre Tochter trotz schwerster Verletzungen nicht rechtzeitig Hilfe geholt zu haben. Ob es zum Prozess kommt, steht noch nicht fest. Das Landgericht Neubrandenburg wird dazu wohl erst nach Beendigung des Revisionsprozesses entscheiden.

Der Anwalt der Mutter, Axel Vogt aus Lubmin, sagte am Dienstag auf OZ-Nachfrage, dass Leonies Mutter für eine Aussage bereitstehe. Der psychische Zustand der 25-Jährigen sei aber nach wie vor labil. Sie wird auch immer noch durch das Jugendamt des Landkreises betreut und lebt mit dem jüngsten ihrer drei Kinder – Sohn Jonathan wurde im Sommer 2018 geboren und stammt aus der Beziehung mit dem Angeklagten – in einer betreuten Mutter-Kind-Einrichtung.

Kommt der Stiefvater womöglich bald frei?

Nein. Der Stiefvater David H. sitzt seit Prozessende im Februar vergangenen Jahres in U-Haft in Neustrelitz. Während der Revisionsverhandlung trägt er im Gericht Fußfesseln, die Handschellen werden ihm während der Verhandlung abgenommen. Mehrere Polizeibeamte überwachen im Gerichtssaal den Angeklagten und sorgen für die Sicherheit aller Prozessbeteiligten und Beobachter.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wenn es dem Gericht gelingt, dem Angeklagten niedere Beweggründe als Mordmerkmal nachzuweisen, droht ihm erneut lebenslänglich. Bleibt es beim Mord durch Unterlassen, kommt ebenfalls lebenslänglich infrage. Fakt ist, dass David H. für lange Zeit ins Gefängnis gehen wird und nicht so schnell freikommt. Die Körperverletzung mit Todesfolge und die Misshandlung Schutzbefohlener sind unstrittig, denn der Bundesgerichtshof hat verfügt, dass eine weitergehende Revision verworfen wird.

War der leibliche Vater wieder in der Verhandlung?

Der leibliche Vater von Leonie und ihres jüngeren Bruders Noah, Oliver E. aus Wolgast, wohnte mit seinem Anwalt Falk-Ingo Flöter als Nebenkläger wieder dem Prozess bei. Beide betonten nach der Verhandlung, dass sie sehr hoffen, dass der Angeklagte lebenslang im Gefängnis bleiben muss. „Wer sich so an einem kleinen Kind vergeht, hat eine lange Haftstrafe zu Recht verdient“, sagte Flöter.

Oliver E. war während der Verhandlung anzumerken, wie sehr ihm nach wie vor der Verlust seiner Tochter zusetzt und dass er noch immer keine Ruhe findet. Beim Verlesen der unzähligen schweren Verletzungen, die Leonie durch den Stiefvater zugefügt wurden, knetete er die Hände oder hielt krampfhaft seine Trinkflasche umklammert, um ruhig zu bleiben. Er trug wieder ein schwarzes T-Shirt, das vorn den Schriftzug „ Leonie“, versehen mit Engelsflügeln, trägt. Auf dem Rücken prangt in roten Lettern: „Es kann nur ein gerechtes Urteil geben.“ Anders jedoch als beim ersten Prozess ließ er sich zu keinen unbedachten Äußerungen gegenüber dem Angeklagten hinreißen.

Lesen Sie auch:

Als Beistand waren neben seinem Anwalt auch Freunde und Mitarbeiter der Familienhilfe des CJD anwesend, die Oliver E. und seinen kleinen Sohn Noah seit der furchtbaren Tat betreuen. Besonders vom CJD erhält der leibliche Vater viel Lob für seine Bemühungen bei der Erziehung seines Sohnes.

Der Prozess soll am 8. Februar in Neubrandenburg fortgesetzt werden. Dann soll erneut die Mutter angehört werden.

Von Cornelia Meerkatz