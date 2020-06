Motorräder in Wesenberg und Greifswald gestohlen: Zeugen gesucht

Wesenberg/Greifswald

Wie die Polizei am Mittwoch mitgeteilt hat, sind in Greifswald und in Wesenberg Motorräder gestohlen worden.

Zwischen Montagabend 20. 30 Uhr und Dienstagabend 20 Uhr haben Täter in Wesenberg ein Motorrad gestohlen. Es ist ein Kraftrad der Marke KTM (EXC 125) Das Fahrzeug stand in einem Schuppen in der Bahnhofstraße. Der Wert beträgt 4000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei in Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981 258 224 zu melden.

Zwischen Dienstagmorgen 9 Uhr und Mittwochmorgen 7.30 Uhr wurde ein grün-weißes Motorrad der Marke Honda mit dem amtlichen Kennzeichen LDS-A209 in Greifswald entwendet. Es stand auf einem Parkplatz in der Wolgaster Straße auf Höhe der Hausnummer 1. Der Schaden beträgt 3300 Euro. zeugen können isch bei der Greifswalder Polizei unter der Telefonnummer 03834-5400 melden.

Von OZ