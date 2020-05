Munitionsfund bei Pasewalk: Bergungsdienst stellt mehr als 300 Granaten sicher

Parchim

Ein Jäger hat am Mittwochmorgen in einem Waldstück zwischen Ladenthin und Pomellen ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) an der Grenze zu Polen Munition gefunden. Der Polizei zufolge handelt es sich um 100 russische Wurfgranaten, 20 Gewehrgranaten, eine Handgranate und 25 Infanteriemunition.

Diese wurde durch den Munitionsbergungsdienst geborgen. Am Donnerstag wurde eine Nachsuche in dem Bereich gestartet. Diese hatte sich gelohnt. Es wurden 220 weitere Wurfgranaten, ein deutscher Panzerkopf, zwei Handgranaten und zehn Infanteriemunition geborgen. Diese lag teilweise einen Meter tief in der Erde. Bei dem Fundort könnte es sich um einen Unterstand gehandelt haben.

Von OZ