Nach Missbrauch in Ferdinandshof: Polizei durchsucht Wohnung des Verdächtigen

Ferdinandshof

Vier Polizisten haben am späten Montagnachmittag eine Wohnung in Ferdinandshof ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) durchsucht. Die Wohnungsdurchsuchung stand im Zusammenhang mit dem schweren sexuellen Missbrauchsfall, der sich am Samstag in Ferdinandshof zugetragen hat. Durchsucht wurde die Wohnung des 18-jährigen Tatverdächtigen.

Ermittlungen dauern an

Was die Beamten sicherstellten und in einem Karton ins Polizeiauto brachten, dazu konnte Claudia Tupeit, Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, am Dienstagmorgen keine Angaben machen. Die Sachen werden nun kriminaltechnisch untersucht. Die Ermittlungen dauern an.

Lesen Sie auch:

Von Christopher Niemann