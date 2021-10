Neubrandenburg: Diebstähle von E-Bikes häufen sich – Zeugen gesucht

Neubrandenburg

Im September und Oktober hat die Polizei Neubrandenburg 21 Diebstähle von E-Bikes registriert. Der Schaden beläuft sich seit dem insgesamt auf circa 50 000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, handelten die Täter sehr schnell und mitten am Tag, wenn die Räder nicht genutzt werden.

Vier Diebstähle am Dienstag gemeldet

Nach Angaben der Polizei haben Unbekannte erst in den vergangenen Tagen vier Elektrofahrräder in Neubrandenburg gestohlen. Ein Diebstahl konnte sogar gefilmt werden.

An der Hochstraße gegen 9.40 Uhr wurde am Dienstag ein grünes E-Bike der Marke Cube gestohlen. Es stand an einem Fahrradunterstand der Stadtverwaltung. Der Polizei liegen Videoaufzeichnungen vor, auf denen man die Tat, die nur eine Minute dauerte, sieht. Man erkennt einen 1,80 Meter großen Mann mit einer blauen Basecap, weißer Hose und dunklem Oberteil. Die Fahndung nach dem Täter blieb ohne Erfolg. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 3000 Euro.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine weitere Tat ereignete sich wenige Stunden später zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr. Diesmal klauten Unbekannte ein schwarz-rotes E-Bike der Marke Kalkhoff von einem Fahrradständer an der Volkshochschule im Bienenweg. Es entstand ein Schaden von circa 4000 Euro.

Zwei weitere Diebstahlsanzeigen gingen am Dienstag per Internetwache in Neubrandenburg ein. Demnach wurde letzte Woche Dienstag und Donnerstag, jeweils ein E-Bike vor einem Lebensmittelgeschäft im Torfsteg, sowie vor einem Wohnhaus in der Woldegker Straße gestohlen.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Tatverdächtigen oder den gestohlenen Fahrrädern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Die Polizei empfiehlt hochwertige Schlösser und eine polizeiliche Codierung des Fahrrads um Diebstählen vorzubeugen. Außerdem ist es ratsam sein Fahrrad an festen Gegenständen anzuschließen.

Von OZ/sala