Die unvollendete Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 in der Ostsee wird zum Zankapfel im globalen Machtkampf zwischen den USA und Russland. Nach dem Giftanschlag auf den russischen Oppositionellen Alexej Nawalny werden auch in Deutschland die Stimmen lauter, die Leitung, die Erdgas von Russland nach Europa bringen soll, zu stoppen.

Antworten auf wichtige Fragen zur aktuellen Lage.

Wie weit ist der Pipeline-Bau?

Rund 2300 der 2448 Kilometer langen Pipeline – zwei Stränge á 1224 Kilometer – sind fertig. Nach früheren US-Sanktionen ruht die Arbeit seit Jahresbeginn, als Verlegeschiffe abzogen. Zwei neue Schiffe liegen derzeit in Rostock und Sassnitz-Mukran: die „Fortuna“ und die „Akademik Tscherski“. Baufortsetzung offenbar jederzeit möglich. Laut Nord Stream können pro Tag drei Kilometer verlegt werden.

Wer steht hinter Nord Stream 2 ?

Der russische Konzern Gazprom hält die Mehrheit am Projekt. Acht Milliarden Dollar lassen sich Gazprom und die anderen Investoren, Wintershall, Uniper, Engie, OMV und Shell, die Pipeline durch die Ostsee kosten. Hinzu kommen laut Unternehmen drei Milliarden Dollar für nachgelagerte Infrastruktur in Deutschland und 750 Millionen in der Tschechischen Republik.

Was soll die Pipeline leisten?

Nord Stream 2 soll – wie die bereits intakte Pipeline Nord Stream 1 – Erdgas für bis zu 26 Millionen Haushalte nach Europa pumpen, 55 Millionen Kubikmeter jährlich.

Wer wäre von US-Sanktionen betroffen?

Das hängt von der Endfassung eines derzeit diskutierten Gesetzentwurfes ab, eingebracht von Senatoren der Republikaner im US-Repräsentantenhaus. Betroffen könnten alle Firmen sein, die irgendwie mit dem Pipeline-Bau zu tun haben: Schweißer, Verleger, Installateure, jedwede Dienstleister. Aber auch deren Gesellschafter.

Somit wären zum Beispiel der Sassnitzer Bürgermeister Frank Kracht (Linke) und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) persönlich Ziel von US-Sanktionen, da Stadt und Land Gesellschafter des Hafens Sassnitz-Mukran sind, der den Pipeline-Bau logistisch unterstützt. Die gilt auch für Bürgermeister Axel Voigt ( CDU) und seine Gemeinde Lubmin, wo Nord Stream 2 anlandet.

Nach Auffassung der Bundesregierung wäre sogar „verwaltungstechnisches Handeln von staatlichen Behörden“ rund um die Pipeline „sanktionsrelevant“ – also der deutsche Staat.

Wie steht die Politik zu Nord Stream 2 ?

Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) hat sich gerade für den Abschluss der Pipeline ausgesprochen, gleiches gilt für MV-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD). Nord Stream 2 sei wichtig für die Energieversorgung Deutschlands. CDU-Landeschef Michael Sack verurteilt die Vergiftung Nawalnys scharf, sagt aber auch zur Pipeline: „Verträge müssen eingehalten werden.“ Linken-Landeschefin Wenke Brüdgam weist drohende US-Sanktionen als „neue Eskalationsstufe“ scharf zurück. Die Pipeline sichere in MV Arbeitsplätze.

Für einen Stopp der Pipeline spricht sich dagegen Norbert Röttgen, CDU-Außenexperte im Bundestag, aus. Diplomatie allein reiche nicht mehr. Die Grünen fordern seit Langem ein Ende der Pipeline. „Es ist an der Zeit, sich klar gegen die Geschäfte von kremltreuen Oligarchen zu stellen“, so Claudia Müller, Bundestagsabgeordnete aus Stralsund.

Sind weitere EU-Sanktionen gegenüber Russland wahrscheinlich?

Schwer zu sagen. 24 von 27 EU-Ländern haben kürzlich die drohenden US-Sanktionen wegen Nord Stream 2 verurteilt. Der Fall Nawalny und eine mögliche Intervention Russland in Belarus könnten die Diskussion befeuern. Klar ist aber: Die EU ist sich nicht einig – weder, ob es Nord Stream 2 überhaupt braucht, noch, ob die größeren Gefahren von Russland oder den USA ausgehen.

Braucht Europa wirklich russisches Gas?

Auch da gehen die Meinungen auseinander. Befürworter von Nord Stream 2 argumentieren, dass Erdgas in Europa als Überbrückung für die volle Nutzung erneuerbarer Energien notwendig sein wird, wenn Atom- (2022) und Kohlekraftwerke (2038) erst einmal abgeschaltet sind. Zudem seien andere Ressourcen, etwa in Norwegen, bald aufgebraucht.

Dr. Lorenzo Cremonese vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam meldete gegenüber OZ Zweifel an, ob Berechnungen zu Umweltbelastungen beim Transport russischen Gases stimmen. Denn viel Methan könne auch beim Transport aus Leitungen entweichen. Andererseits gilt amerikanisches Flüssiggas (LNG), per Fracking aus dem Boden geholt, als schmutziger und teurer.

